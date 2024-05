Cavalcarono insieme | la strana storia di uno sceriffo

(Di lunedì 6 maggio 2024)Raimovie ore 23 Con James Stewart, Richard Widmark e Shirley Jones. Regia di John Ford. Produzione USA 1961. Durata: 1 ora e 49 minuti LA TRAMA Nel 1870 le guerre indiane stanno per finire e l'esercito può trattare coi pellirosse per la liberazione dei bianchi anni prima rapiti dai Comanches. Uno(Stewart) che sa trattare coi nativi e un capitano (Widmark) pieno di buone intenzioni vanno al villaggio del capo Quanah Parker e ottengono la liberazione di due rapiti: un ragazzo e una bella messicana. Ma il ritorno alla cosiddetta civiltà è disastroso: Il ragazzo viene linciato. La donna trattata da puttana. PERCHE' VEDERLO perchè John Ford al suo terzultimo western è sempre un maestro nel raccontare la frontiera (il linciaggio finale fa accapponare la ...

