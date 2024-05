Toscana - migliaia di file pedopornografici sequestrati nel 2023

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Firenze, 6 maggio 2024 - Il 5 maggio, in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul grave fenomeno degli abusi sui minori, la polizia postale – articolazione specialistica che si occupa della prevenzione e del contrasto della criminalità informatica – ha predisposto un dossier che illustra i principali e più attuali fenomeni, le azioni di contrasto, lo stato delle partnership col settore privato, oltre alle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione per gli utenti: 28.355 neli siti analizzati in ambito nazionale dagli specialisti della Postale, di cui quasi 2800 inseriti nella black list dei siti che contengono rappresentazioni di sfruttamento sessuale di minori. Oltre 1100 le persone identificate e denunciate per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abuso sessuale ai ...