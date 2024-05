Par Condicio e Pubblica Amministrazione - tavola rotonda al dipartimento di Scienze Politiche UniVanvitelli

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 6 maggio 2024) Caserta. Il complesso e delicato rapporto tra laed il mondo dell’informazione ed il difficile equilibrio da mantenere in tempi di parè il tema dell’interessantepromossa daldidell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, ed in programma domani, martedì 7, con inizio alle ore 11, nell’aula A del polo accademico di viale Ellittico. Parè il titolo scelto per l’iniziativa che vuole rappresentare un momento di riflessione sul rapporto tra le regole sull’informazione e la gestione equilibrata della comunicazione, oltre che sull’interconnessione ...