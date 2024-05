Per la prima volta, dopo otto stagioni e 206 gol, Ciro Immobile deve subire una contestazione dei tifosi della Lazio . All’indomani delle dimissioni di Maurizio Sarri , sostituito dal suo vice Giovanni Martusciello, il centravanti biancoceleste ha ...

Archiviati i due giorni di riposo concessi da Igor Tudor, dopo il successo contro l’Hellas Verona, il terzo consecutivo in campionato, la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello per preparare al meglio la prossima sfida contro il Monza. I ...

Lazio, domani faccia a faccia Tudor-squadra. Lotito intanto è perplesso da alcune scelte del nuovo tecnico - lazio, domani faccia a faccia Tudor-squadra. Lotito intanto è perplesso da alcune scelte del nuovo tecnico - Ripresa degli allenamenti della lazio fissata per domani a Formello. Prima di lavorare sul campo però ci sarà quasi sicuramente un faccia a faccia tra Tudor e.

Massimo Maestrelli: "Il 12 maggio si avvicina, domani in edicola uno speciale su..." - FOTO - Massimo Maestrelli: "Il 12 maggio si avvicina, domani in edicola uno speciale su..." - FOTO - Attraverso un post condiviso sui propri canali social, Mas simo Maestrelli si è espresso in merito all'imminente festa di 50 anni dallo Scudetto della lazio. Inoltre, il figlio della storia bandiera ...

Lazio, Malagò: "Abodi è riuscito a mettere d'accordo Lotito e Gravina..." - lazio, Malagò: "Abodi è riuscito a mettere d'accordo Lotito e Gravina..." - Intervenuto ai microfoni dell'Ansa, il presidente del CONI, Givoanni Malagò ha commentato l’ipotesi di decreto legge per istituire un’agenzia di ...