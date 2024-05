L' uso della bici con incentivo partirà il 3 giugno L' obiettivo - ridurre l’uso di mezzi inquinanti e favorire la salute dell’aria e dei cittadini

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pedalare fa bene alla, ma fa anche molto bene all’ambiente. E siccome Firenze è una città che ci tiene molto a promuovere una mobilità sostenibile, ha pensato di incentivare con un accredito direttamente sul conto corrente fino a 30 euro, a seconda dei chilometri percorsi, iche si muoveranno incletta per andare a lavorare, a scuola, o in Università. Il giroTerra incletta ...

Che cosa ci sarà poi di male a mettersi nella posizione del cane a testa in giù mentre un cucciolo in carne e ossa ci zampetta intorno, o si rotola sul nostro tappetino? Molto, moltissimo, secondo le associazioni animaliste. Ma anche secondo il ...

Esercizio fisico, lo sapete che fa bene anche a livello cellulare - Esercizio fisico, lo sapete che fa bene anche a livello cellulare - Riduce l'infiammazione, aumenta la riparazione cellulare e crea una reta di comunicazione tra organi e tessuti: tutto merito delle exerkine ...

Profumato e tipicamente mediterraneo, non è soltanto delizioso: è un concentrato di benessere - Profumato e tipicamente mediterraneo, non è soltanto delizioso: è un concentrato di benessere - Il rosmarino, un prezioso alleato per la salute Oltre ad essere un'erba aromatica estremamente ... in quanto potrebbe aumentare il rischio di crisi convulsive. Inoltre, è bene evitarlo durante la ...

Pagelle Madrid: il tennis nuoce gravemente alla salute - Pagelle Madrid: il tennis nuoce gravemente alla salute - Tutti infortunati, acciaccati e affaticati. Il doloroso forfait di Sinner a Roma e la pronta reazione di Binaghi. Ma la notizia della settimana è un’altra ...