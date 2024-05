Valtellina - la morte di Ghizlane precipitata dalla zipline ripresa dal video delle nipotine | caduta nel vuoto per 50 metri

Speriamo non diffondano il video dell’incidente al Fly Emotion dalla Zipline di Bema - Speriamo non diffondano il video dell’incidente al Fly Emotion dalla zipline di Bema - Si spera che gli addetti ai lavori non diffondano il video dell'incidente al Fly Emotion dalla zipline di Bema eventualmente ...

Come funzionano le zipline: “Se si è imbragati nel modo corretto, non si può cadere”. Parla il titolare di un impianto - Come funzionano le zipline: “Se si è imbragati nel modo corretto, non si può cadere”. Parla il titolare di un impianto - Io non conosco l’imbrago dell’impianto in valtellina ma la regola è che uno mentre vola può svenire, scalciare, dimenarsi, capovolgersi persino, ma resta agganciato. Dalla persona che è in volo non ...

Muore precipitando dall'aerofune: l'impianto della tragedia in Valtellina - Muore precipitando dall'aerofune: l'impianto della tragedia in valtellina - Una donna di nazionalità marocchina di 41 anni, Ghizlane Moutahir, in Italia da molti anni, ha perso la vita mentre stava provando l'esperienza adrenalinica di Fly Emotion, la zipline che consente di ...