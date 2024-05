LIVE Tiro con l’arco - Preolimpico Europeo 2024 in DIRETTA | Nespoli fuori ai quart - appuntamento con il pass rimandato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 L’Italia non riesce a conquistare ilolimpico non nominale al maschile dal torneoin corso a Essen. Nulla di preoccupante, visto che gli azzurri avranno l’occasione di strappare il biglietto per Parigi nei prossimi appuntamenti. Il grande obiettivo della spedizione tricolore sarà quello di portare a Parigi la squadra, assente a Tokyo. 14.47piazza il dieci, ma l’avversario non trema e ottiene il dieci che lo qualifica in semifinale. Eliminato Mauroaii di finale con il punteggio di 6-4,con ilolimpico. 14.46 Dieci per, ma Usach risponde con un buon nove. 14.46 Attenzione, arriva ...