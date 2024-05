La Columbia University ha iniziato a sospendere gli studenti filo-palestinesi che si sono rifiutati di sgomberare il campus entro la scadenza fissata oggi alle 14. L’ateneo ha comunicato che questi studenti non potranno completare il semestre per ...

La Columbia University ha iniziato a sospendere gli studenti filo-palestinesi che si sono rifiutati di sgomberare il campus entro la scadenza fissata oggi alle 14. L’ateneo ha comunicato che questi studenti non potranno completare il semestre per ...

La Columbia University ha iniziato a sospendere gli studenti filo-palestinesi che si sono rifiutati di sgomberare il campus entro la scadenza fissata oggi alle 14. L’ateneo ha comunicato che questi studenti non potranno completare il semestre per ...

Columbia University ha annullato la cerimonia delle lauree - columbia university ha annullato la cerimonia delle lauree - WASHINGTON, 06 MAG - La columbia university ha annullato la cerimonia per le lauree a causa delle proteste contro la guerra a Gaza. Lo riporta Axios. (ANSA).

Ok, cosa sta succedendo nei campus dei college americani - Ok, cosa sta succedendo nei campus dei college americani - Le manifestazioni pro-Palestina hanno riportato l’America agli anni delle grandi proteste studentesche, tra polemiche sugli interventi della polizia e migliaia di arresti.

Proteste nelle università americane: “E’ dissenso vero per Gaza non antisemita” - Proteste nelle università americane: “E’ dissenso vero per Gaza non antisemita” - La protesta feroce dei ragazzi nelle università americane (Ansa Notizie.com) Il professor Mancini racconta di quando era proprio alla columbia university e le autorità accademiche “includono nelle ...