Sarah si merita di vincere Amici - ma ecco perché non accadrà

Amici 23, si continua a discutere molto dell’ultima puntata del Serale andata in onda sabato 4 maggio su Canale 5. In effetti la trasmissione ha offerto molti spunti. Oltre all’eliminazione di Martina Giovannini, uscita al ballottaggio contro Mida, ...

Sono ormai diverse settimane che gli utenti e gli esperti di gossip e di televisione mormorano di una ship che tutt’oggi non è stata confermata in quel di Amici 23. Ma a tutti sembra comunque chiaro che Holden e Sarah siano presi l’uno dall’altra. ...

News Tv. Sabato 4 maggio 2024 è andata in onda su Canale 5 l’ultimo Serale di Amici. Sul web non si riesce a smettere di parlare della puntata dal momento che sono successi tantissimi eventi rilevanti, ma ora spunta anche qualche teoria su una ...

Amici 23, Rudy Zerbi si commuove parlando degli allievi con cui è ancora in contatto dopo il talent [VIDEO] - amici 23, Rudy Zerbi si commuove parlando degli allievi con cui è ancora in contatto dopo il talent [VIDEO] - Ospite ieri a Verissimo, Rudy Zerbi, professore di amici 23, ha rivelato con quale allievo del talent è ancora in contatto. Ecco cosa ha raccontato!

Amici 23: Ecco quanti allievi potrebbero accedere alla finale e la data della semifinale - amici 23: Ecco quanti allievi potrebbero accedere alla finale e la data della semifinale - La finale di amici 23 si avvicina: mancano solo due puntate alla conclusione ... Gli altri due cantanti, Mida e sarah, appartengono al team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Con l'uscita di Martina, ...

Amici 13, perché Martina e Lil Jolie sono il simbolo di un giocattolo che si è rotto - amici 13, perché Martina e Lil Jolie sono il simbolo di un giocattolo che si è rotto - L'eliminazione di Lil Jolie e Martina, con il conseguente smantellamento della squadra Pettinelli-Todaro, suggerisce che qualcosa si sia rotto in quest'edizione ...