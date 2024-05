' Israele bombarda due zone di Rafah dopo ordine evacuare'

In Israele , il Gabinetto di guerra ha approvato, ieri sera, domenica 6 maggio 2024, all'unanimità, l'operazione Rafah. L'esercito ha già preparato i piani. Lo hanno riferito i media, secondo cui, una volta evacuata la popolazione in un'azione ...

Evacuazione dei civili dalla parte orientale di Rafah - Evacuazione dei civili dalla parte orientale di rafah - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.

Gaza, raid israeliano su Rafah: almeno 26 morti - Gaza, raid israeliano su rafah: almeno 26 morti - (LaPresse) Almeno 26 persone sarebbero state uccise negli attacchi israeliani su rafah nelle ultime 24 ore. Gli attacchi delle Forze di ...

L'esercito israeliano prepara l'evacuazione di Rafah. L'operazione di terra potrebbe partire in pochi giorni - L'esercito israeliano prepara l'evacuazione di rafah. L'operazione di terra potrebbe partire in pochi giorni - In queste ore l'Idf ha lanciato su rafah volantini che invitano la popolazione a spostarsi ... rifiutando ogni proposta di tregua. "israele sta facendo di tutto per arrivare ad una bozza per il ...