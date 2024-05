Giorgia Meloni pubblica il biglietto della figlia Ginevra: «Sei la mia forza e il mio sostegno» - giorgia Meloni pubblica il biglietto della figlia Ginevra: «Sei la mia forza e il mio sostegno» - Un biglietto poggiato sulla scrivania di Palazzo Chigi con su scritto "Mamma ti amo", accompagnato da un cuoricino e una emoticon sorridente. A postarlo sui social è la premier giorgia Meloni, che ...

Ascoli Calcio, in vendita biglietti per ultima gara di campionato al “Del Duca” con il Pisa - Ascoli Calcio, in vendita biglietti per ultima gara di campionato al “Del Duca” con il Pisa - Ascoli Calcio, in vendita biglietti per ultima gara di campionato al “Del Duca” con il Pisa - picenotime.it - IT ...

Giorgia Meloni: arriva il messaggio commovente - giorgia Meloni: arriva il messaggio commovente - Come un semplice biglietto di Ginevra a giorgia Meloni rivela i profondi legami familiari che trascendono la politica.