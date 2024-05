L' efficienza di Matias Vecino

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Paulo Sousa, Luciano Spalletti, Antonio Conte, Maurizio Sarri e Igor Tudor sono persone diverse per concezione del calcio, per carattere e indole. Eppure c’è qualcosa che li unisce, che li rende, almeno in parte, simili. E quel qualcosa è, o meglio la considerazione che hanno per. Per tutti loro il centrocampista uruguaiano era utile, molto utile, quindi necessario.fa parte di quella categoria di calciatori che non affascinano per raffinatezza del tocco, per bellezza del dribbling, per eleganza nella corsa. Dell’esteticaha totale disinteresse, è qualcosa che non considera nemmeno. Anche perché il suo posto nel mondo nel calcio, quel posto in campo che si è guadagnato per quasi trecento volte ...