Sabato 17 giugno all’Uci di Curno evento di Bergomix per l’uscita del film «The Flash»

Galata Seaways, partito dal porto di Topcular in Turchia, il 7, era diretto in Francia allo scalo portuale di Sete dove l'arrivo era previsto per. All'altezza del golfo di Napoli, dal ...Venerdì 30toccherà a Fabri Fibra, che per la prima volta si esibirà in un festival umbro. L'opening act sarà affidato al flow e all'energia di BigMama. La serata di1 luglio sarà ...Con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo, costituisce quel magico mondo chiamato Latemar.ium: aperto da10a domenica 8 ottobre. Due le grandi novità estive: tre nuove escursioni ...

Weekend a Roma: 14 eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 giugno RomaToday

Everest Venerdì pomeriggio: Paramount/Skydance/Hasbros Transformers: L'ascesa delle bestie Con Silver vincerà facilmente $ 25 milioni su Sony Pictures ...Dalle ore 22:00 di Venerdì 16 Giugno alle ore 06:00 di Sabato 17 Giugno 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Q.re Cantalupa (Km 0+460) per carreggiata nord (direzione ...