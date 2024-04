Generale Vannacci accetta la sfida con la Lega | polemiche e divisioni nel Carroccio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Confermo la nuovainsieme al". Lo dichiara ilRobertodopo l’annuncio da parte del vice premier Matteo Salvini. "Sono contento che gli italiani nelle liste dellain tutti i collegi elettorali possano scegliere il nome del", aveva detto il leader leghista presentando il suo libro a Milano a poche centinaia di metri dal corteo per festeggiare la Liberazione. Decisione annunciata e attesa quanto discussa all’interno del: dove alcuni esponenti di lungo corso (come il vice presidente del Senato, Gian Marco Centinaio) si sono già espressi criticamente sulla scelta delper quanto si discosta dalla tradizionale attenzione di matrice laica per gli interessi del ...