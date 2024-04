Fiorentina - il sogno non è finito | assalto alla Conference e rimonta in campionato Come non buttare via la stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Firenze, 26 aprile 2024 – Difesa alta sì (anche all’ultimo minuto), difesa alta no. E poi errori difensivi, attacco per niente prolifico e un arbitraggio controverso. Non mancano i temi nel dibattito online e nei ritrovi dei tifosi della: la pesante sconfitta a Bergamo con l’Atalanta in semifinale di Coppa Italia ha aperto una ferita dolorosa in un 2024 finora deludente in, ma brillante nelle coppe fino a mercoledì sera. La sconfitta di Bergamo, però, non ha affatto chiuso laed è bene ricordare che i viola sono in semifinale diLeague e la strada per riconquistare un posto in Europa attraverso ilnon è ancora chiusa. La strada è indicata da quei 500 tifosi che a Bergamo, indomiti, hanno sostenuto a gran voce la squadra per tutta la partita: ...