Ruggeri | Dopo il Covid - voglio godermi questo scudetto! Inter diverte

(Di venerdì 26 aprile 2024)in collegamento video con gli studi di Sky Sport è tornato a parlare delloappena vinto dall’il derby. Il noto tifoso dell’tira le somme della stagione. – Enrico: «lovinto nel 2020 nel periodoe con gli stadi chiusi, ora migodere di più lodi quest’anno! L’è una squadra che fa del mutuo aiuto un modo di giocare. Ci stiamondo con dei ragazzi che stanno veramente giocando l’uno per l’altro e tutti per noi tifosi! Veramente complimenti».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Coppa Italia: Atalanta-Fiorentina 4-1, la Dea in finale con la Juventus - FOTO - Atalanta FIorentina 4-1 nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. All'andata la Viola si era imposta per 1-0. La Dea conquista in finale con la Juventus in programma il 15 maggio a Roma ...

Continua a leggere>>

Pagelle Atalanta-Fiorentina 4-1: Dea in finale di Coppa Italia, Scamacca gol da copertina dell'album Panini - Atalanta-Fiorentina 4-1: Dea in finale di Coppa Italia grazie ai gol di Koopomeiners, Scamacca, Lookman e Pasalic. Alla Viola non basta Martinez Quarta ...

Continua a leggere>>

Claudia ruggeri di Avanti un altro è incinta, chi è il marito Marco (fratello di Sonia Bruganelli). Ma lei: «Non sono una raccomandata» - Miss Claudia (ruggeri), la sensuale modella di Avanti un altro, aspetta un bambino. Una notizia annunciata sui social e che ha reso felice non solo il futuro papà, Marco Bruganelli, ...

Continua a leggere>>