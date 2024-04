Poche risorse dai Paesi ricchi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’ultimo allarme è arrivatosettimane fa, dall’Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Nel 2023, nonostante guerre, carestie e caos climatico, l’Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) da parte deiè rimasto pressochè invariato, mentre l’Italia ha addirittura operato un taglio dei fondi per un valore di circa 631 milioni di dollari. I dati dell’Ocse sono chiari: la lieve crescita dei finanziamenti (+1,8%) è da ricollegare in buona parte al sostegno umanitario e finanziario per la crisi in Ucraina, mentre non è stato fatto nessun nuovo sforzo significativo per dotare ipiù poveri dichiave per garantire beni e servizi essenziali come sanità e istruzione a centinaia di milioni di persone. In media, inel ...