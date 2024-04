(Di venerdì 26 aprile 2024) Volterra al centro del secondo evento organizzato dal Pd della provincia di Pisa in vista delle elezioni.e ruralità sono stati gli argomenti sviscerati nel confronto. "L’Alta Valdicecina è una delle nuovedove in questo mandato siamo riusciti ad attivare le progettualità della strategia nazionale. Voglio esprimere un grande apprezzamento per il Comune di Volterra che svolgendo la funzione di capofila si è caricato su di sé una grande responsabilità nell’ottica di mettere in campo milioni di euro di investimenti sul territorio nei prossimi anni grazie alla strategia nazionale area. Investimenti che nascono dal basso, dalla volontà dei territori interessati. Volterra in questo senso si è battuta per entrare all’interno di questo percorso ...

La normativa per i prodotti DOP e IGP dell’Unione Europea è stata recentemente riformata, un passo avanti fondamentale per la tutela e la valorizzazione delle nostre eccellenze agroalimentari. A tal proposito Federitaly , la Federazione Italiana per la tutela e promozione del Made in Italy, ha ... Continua a leggere>>

La normativa per i prodotti DOP e IGP dell’Unione Europea è stata recentemente riformata, un passo avanti fondamentale per la tutela e la valorizzazione delle nostre eccellenze agroalimentari. A tal proposito Federitaly , la Federazione Italiana per la tutela e promozione del Made in Italy, ha ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 5 minutiA cinque anni dal documento “Mezzanotte del Mezzogiorno?”, i Vescovi della Metropolia Beneventana con quelli della provincia di Avellino, scrivono un nuovo documento, “La sfida possibile”, per far seguire alla prima fase, quella del prendere consapevolezza della realtà, ... Continua a leggere>>

"Cercare soluzioni per le aree interne" - Il Pd della provincia di Pisa ha organizzato un evento a Volterra sulle aree interne e la ruralità in vista delle elezioni. Si è discusso di progetti di investimento e sviluppo per valorizzare il ...

Continua a leggere>>

Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie: alla scoperta dei treni storici e turistici in Italia - Il 4 e 5 maggio è in calendario la Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie: una buona occasione per (ri)scoprire i treni storici e turistici In Italia.

Continua a leggere>>

Rieti, i redditi delle famiglie nel Reatino: la media nei 73 Comuni - RIETI - Nessun picco verso l’alto, ma redditi nella media dei Comuni dell’Italia centrale. I dati più elevati si riscontrano nel Capoluogo e in Sabina, inferiori in ...

Continua a leggere>>