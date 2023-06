Questo dato non attribuisce un'origine all', supporta l'idea che la diga idroelettrica, situata in un'area sotto il controllo russo, non abbia ceduto a causa dei danni subiti durante i ...Se alle 2,50, ora stimata del sabotaggio (un'è statadai sismografi fino in Romania ), ci fosse effettivamente stato un bombardamento di artiglieria, perché il sindaco Leontev non ...David Spergel, presidente del team UAP della Nasa, ha citato un'di onde radioda ricercatori australiani. ' Avevano una struttura davvero strana. La gente non riusciva a capire ...

'Rilevata un'esplosione prima del crollo della diga' - Europa Agenzia ANSA

L'istituto di sismologia norvegese (Norsar) ha rilevato «un'esplosione» proveniente dalla regione della diga ucraina di Kakhovka prima del momento del crollo.L'istituto di sismologia norvegese (Norsar) ha rilevato «un'esplosione» proveniente dalla regione della diga ucraina di Kakhovka prima del momento del crollo.