Tor Bella Monaca - prosegue la bonifica della Caivano romana | maxi blitz nei depositi di pusher e clan

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Con un’operazione interforze che ha coinvolto oltre 150 agenti, tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e polizia locale, è scattata stamattina a Roma un’imponente operazione didel “ferro di cavallo”, i palazzi popolari di via dell’Archeologia, a Tor, considerata la più grande piazza di spaccio d’Europa. In particolare, gli agenti hanno perquisito e sgomberato le cantine, garage e seminterrati usati da molti criminali per nascondere droga e refurtiva. Si parla di 600 immobili. L’operazione, decisa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, è propedeutica alla riqualificazione dell’area, che avverrà con i fondi del Pnrr e si inserisce nella cornice del lavoro del governo per la restituzione alla piena legalità e il rilancio delle periferie più difficili, avviato con il piano. ...