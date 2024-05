Clima - aprile 2024 il più caldo di sempr - il meteorologo a Notizie com | Per decenni pagheremo le conseguenze delle emissioni di CO2

(Di mercoledì 8 maggio 2024)è stato il piùmai registrato a livello mondiale da quando vengono misurati i dati. Il dato è allarmante e arriva dal servizio meteo Ue Copernicus, che registra una temperatura media dell’aria in superficie di 15,03 gradi, 0,67 gradi sopra la media didal 1991 al 2020 e 0,14 gradi sul record precedente di2016. Da undici mesi poi, si assiste a un aumento di temperature costante e mai registrato in precedenza. Ne abbiamo parlato con ilde IlMeteo.it, Mattia Gussoni. (Screenshot Copernicus) –.comDottor Gussoni, cosa ci dicono questi dati?“Ci dicono che il mese diè il piùmai registrato da quando si misurano i dati. Ma il dato più allarmante è che è l’undicesimo mese di ...

Asia, caldo estivo colpisce il continente: ondata di temperature record devasta i raccolti e mette in pericolo vite umane - Asia, caldo estivo colpisce il continente: ondata di temperature record devasta i raccolti e mette in pericolo vite umane - Mentre forti piogge e inondazioni colpiscono diverse parti del mondo come Stati Uniti, Brasile, Uruguay e Kenya, in Asia il caldo estivo è arrivato in anticipo. Si prevede che l’ondata di temperature ...

Meteo: domani, giovedì 9 maggio, sono previsti piogge e temporali ma il weekend sarà un preludio d'estate - Meteo: domani, giovedì 9 maggio, sono previsti piogge e temporali ma il weekend sarà un preludio d'estate - METEO BRINDISI - Domani, giovedì 9 maggio, nel Brindisino sono attesi rovesci e temporali, con un'allerta gialla in corso. L'avviso meteo indica la possibilità di piogge a sprazzi sia la mattina che n ...

I migliori scienziati del clima hanno fatto una previsione sul futuro delle temperature: non è nulla di buono - I migliori scienziati del clima hanno fatto una previsione sul futuro delle temperature: non è nulla di buono - Ondate di caldo, carestie, insicurezza alimentare e milioni di persone costrette a lasciare la loro casa. No, non è la trama di un film post-apocalittico, ma è lo scenario che tra qualche decennio ...