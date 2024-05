Michael Jordan avaro, l’umiliazione al casinò: “È così che diamo la mancia a Las Vegas” - michael jordan avaro, l’umiliazione al casinò: “È così che diamo la mancia a Las Vegas” - L'ex vicepresidente dell'Hard Rock Hotel di Las Vegas ha raccontato cosa accadde una sera ad un tavolo privato dove erano seduti michael jordan e Wayne ...

The Idea of You, di Michael Showalter - The Idea of You, di michael Showalter - L’ultima fatica di michael Showalter, reduce dal discreto Spoiler Alert, è una rom-com sui generis, coraggiosa nelle premesse quanto innocua nei risultati. The Idea of You, prodotto firmato Amazon MGM ...

Playoff NBA, Edwards segna la tripla, stende Denver e imita Michael Jordan. VIDEO - Playoff NBA, Edwards segna la tripla, stende Denver e imita michael jordan. VIDEO - I paragoni tra Anthony Edwards e michael jordan sono stati all'odine del giorno fin dall'inizio di questi playoff, tanto che la giovane stella dei Timberwolves in persona ha chiesto di darci un taglio ...