Non so se esista ancora una sinistra sul pianeta | se sì - riconosca qual è il vero problema politico

(Di mercoledì 8 maggio 2024) di Michele Sanfilippo Sono ormai passati circa cinquant’anni da quando i paesi occidentali hanno adottato politiche economiche neoliberiste. In estrema sintesi, questo pensiero economico, elaborato nella scuola di Chicago, nei primi anni 70, sostiene che i mercati siano in grado di soddisfare ogni necessità della società se svincolati dal fardello delle tasse. In questa prospettiva, quindi, è necessario un passo indietro delle politiche di welfare dei governi perché meno tasse daranno luogo a maggiori investimenti, da parte delle imprese, che, a loro volta, genereranno nuovi posti di lavoro e più benessere nella società. In origine l’impulsoper l’adozione delle politiche economiche neoliberiste è stato dato dai leader conservatori anglosassoni di Thatcher e di Reagan ma, non molto tempo dopo, anche Clinton e Blair, i campioni del labour, seppur con accenti ...