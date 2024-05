(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 maggio 2024 – “L’epidemia, finora, ha interessato sei allevamenti di mucche dain nove stati americani. È stato segnalato un, almeno 220sono monitorate e almeno 30 sono state sottoposte a test.di più, però, sono state esposte ad animali infetti e sono potenzialmente a. È importante che siano monitorati e ricevano cure, se necessario”. Questo il monito lanciato dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mentre aggiornava la stampa sull’epidemia di influenzain corso. Ghebreyesus ha spiegato che il virus HN51 “è stato rilevato nel, ma la pastorizzazione lo uccide. Per questo, in tutti i paesi ledovrebbero ...

Fabio Maria Damato , manager e migliore amico (anche se è un po’ sparito dalle scene) di Chiara Ferragni, è stato ospite della trasmissione Far West su Rai3. L’affaire Pandoro -gate, ovviamente, non poteva non essere affrontato. “Io ti ringrazio per ...

Aviaria, Oms: “Un solo caso umano ma molte persone a rischio. Non bere latte crudo” - Aviaria, Oms: “Un solo caso umano ma molte persone a rischio. Non bere latte crudo” - Il segretario generale Ghebreyesus sull’epidemia negli allevamenti di bovini Usa: “C’è un solo caso umano ma è necessario aumentare i controlli. Il virus è stato rilevato nel latte crudo, bevete solo ...

Aviaria, Oms: "Un caso umano in Usa ma molte persone a rischio" - Aviaria, Oms: "Un caso umano in Usa ma molte persone a rischio" - Il virus dell'influenza aviaria H5N1, responsabile dell'epidemia nei bovini da latte in corso negli Usa, "finora non mostra segni di adattamento alla diffusione tra gli esseri umani, ma è necessaria u ...

Corsa contro il tempo per tornare in campo, Sinner si affida a casa Juve - Corsa contro il tempo per tornare in campo, Sinner si affida a casa Juve - Il tennista azzurro si trascina il problema all'anca dall'Atp 1000 Montecarlo, quando sentì per la prima volta un fastidioso dolore all'anca che gli creò più di qualche problema nelle fasi conclusive ...