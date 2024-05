Coniugi morti a Palermo - dopo le autopsie dubbi sull’ipotesi omicidio-suicidio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Non è chiuso il caso della morte dei duepalermitani, il commercialista Pietro Delia e l’agente della polizia municipale Laura Lupo, trovati senza vita con ferite da arma da fuoco nella loro casa, in via Notarbartolo, lo scorso sabato mattina. La prima ipotesi dell’viene messa ino dagli esiti dell’autopsia. La ricostruzione iniziale era che la donna, trovata con la pistola in mano, avesse ucciso il marito e poi si fosse sparata. Laura Lupo, vigilessa in servizio all’ufficio del giudice di pace, aveva infatti due ferite causate dalla sua pistola d’ordinanza: una al collo, l’altra alla testa. Come è possibile che si sia sparata una prima volta e poi sia riuscita nuovamente a premere il grilletto colpendosi al capo e uccidendosi? si chiedono gli investigatori che stanno continuando a ...