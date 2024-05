Urso non rassicura i taxi - avanti con sciopero il 21 maggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nessunazione dal ministrodopo l'incontro odierno sull'emanazione dei decreti attuativi, tra cui la regolametazione delle piattaforme digitali. Per questo i tassisti hanno indetto unonazionale per il 21e una grande manifestazione a Roma. Lo annunciano Unica Cgil, Fast, Ugl, Uti, Tam, Claai Unione artigiani, Satam, Or.s.a., Uri, Atlt, Ati, Sitan/Atn, Usb, Unimpresa, Federcisal. "Non revocheremo lo- aggiungono - in quanto lezioni del ministro non sono state sufficienti. Pertanto, esortiamo tutta la categoria a rimanere vigile: i colleghi si tengano diligentemente informati ricordando tale data del fermo che, in assenza di novità ...