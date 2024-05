Giro d’Italia 2024 - Tadej Pogacar | Oggi finale pazzesc - domani in primis tenersi al sicuro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un’altra giornata comoda peral. Anche, come ieri, la maglia rosa non si è fatta notare nella frazione che andava da Genova a Lucca di 178 chilometri che ha arriso a Benjamin Thomas (Cofidis) avanti a Michael Valgren (EF Education-Easypost). Rimasto nella pancia del gruppo per tutta la giornata e a ricaricare le batterie in vista del weekend, lo sloveno ha potuto così godersi un po’ la bellezza della corsa, come dichiarato ai microfoni della Rai: “Fino ad ora ogni giorno di questoè stato interessante.faceva molto caldo, c’era unduro e una giornata dura, con uno che ha visto la fuga andare fino in fondo“. Il pensiero va subito alla giornata di ...