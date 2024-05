Chi l’ha visto? - le anticipazioni della puntata del 8 maggio 2024 su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Chi?, ledell’8su Rai 3 Questa sera – mercoledì 8– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Con la scoperta di Piera, che trova ancora collegate alla rete elettrica delle microspie installate probabilmente vent’anni fa, all’epocascomparsapiccola Denise Pipitone si apre ladi oggi del programma condotto da Federica Sciarelli. Poi il caso di Paolo Maccario, gravemente malato, ricoverato in una casa di cura in Ucraina che vuole ...