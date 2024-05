Inchiesta Gesualdo - per Cipriano e l’ex Cda assoluzione piena

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono molto contento per l’, con formula, di Luca, del suo consiglio d’amministrazione e dei consulenti finanziari, per la annosa vicenda del Teatro Carlo. Quando si è innocenti, bisogna sempre avere fiducia nella giustizia, che, in questo caso, ha restituito serenità ed onore a persone degne di stima. Spero che Luca, adesso, sarà ancora più impegnato al mio fianco per la nuova Avellino da realizzare tutti insieme”. Così il candidato sindaco del campo largo, Antonio Gengaro, alla notizia che la Corte di Appello ha confermato il proscioglimento dei membri del Consiglio di Amministrazione e del collegio dei Revisori del Massimo cittadino, precedentemente deciso dal Gup Marcello Rotondi nel maggio 2022. Sono stati assolti dalle accuse di peculato, abuso ...

