Milano | incendio in centro massaggi viale Tunisia | palazzo evacuato

(Di venerdì 9 giugno 2023) Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco. Leggere ustioni per la proprietariastamane verso le 9 aneldi23. Sul posto sono arrivate cinque squadre dei vigili del fuoco e dalla palazzina di 6 piani dove si trova ilsono state evacuate le 5 persone presenti all’interno per precauzione. La proprietaria del locale si è leggermente ustionata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

