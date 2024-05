Per Israele le condizioni di Hamas per il cessate il fuoco sono inaccettabili Ma una delegazione vola al Cairo per i colloqui

(Di martedì 7 maggio 2024)continua a definire “inaccettabile” la proposta di accordo che ha ricevuto l’ok di. Eppure, qualche piccolo passo in avanti sembra intravedersi nelle trattative tra il partito armato palestinese e il governo di Benjamin Netanyahu. La decisione di Tel Aviv di portare i carri armati nella parte palestinese del valico di Rafah, alle porte della città, non contribuisce certo alla distensione, ma dallo ‘Stato ebraico’ fanno comunque sapere che dei loro delegati andranno al, dove martedìriprese le trattative trae i mediatori di Egitto e Qatar per cercare di arrivare a un punto d’incontro che metta fine al massacro di Gaza. Tel Aviv, stando a quanto riferisce una fonte israeliana citata dai media, tende a tenere a bada gli entusiasmi, spiegando che la trasferta al ...

L'esercito di Israele ha diffuso un filmato delle sue truppe che entra no nel valico di Rafah , al confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto. Si tratta della via principale per l'ingresso degli aiuti umanitari nell'enclave. L'Idf ha quindi dichiarato ...

Malgrado le voci che continuano a rincorrersi, nella Striscia di Gaza non arriva alcuna tregua della guerra in corso, anzi: a Rafah l’invasione israeliana è già cominciata. Dopo l’avviso-ordine di Israele alla popolazione dei campi profughi di ...

Gaza al centro dei premi Pulitzer - Gaza al centro dei premi Pulitzer - New York Times e Reuters premiati per la copertura dell’attacco di hamas e della risposta di israele – Polemiche sulla Columbia University - Premiato anche l’oppositore russo Kara-Murza ...

Iniziata l'invasione israeliana di Rafah, carri armati prendono il controllo del valico - Iniziata l'invasione israeliana di Rafah, carri armati prendono il controllo del valico - È ufficialmente iniziata l’invasione di israele a Rafah: diversi mezzi militari ... che hanno dato vita alla già annunciata “operazione antiterrorismo” contro hamas. / Idf (Alexander Jakhnagiev) ...

Nuovo raid di israele a Rafah: "7 morti, 4 dei quali ...