Castelplanio - appalti ' pilotati' | archiviate le accuse al sindaco Fabio Badiali

(Di martedì 7 maggio 2024)(Ancona), 7 maggio 2024 - Fine di un incubo per iluscenteBadali. Il giudice delle indagini preliminari, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha archiviato il procedimento a carico diper l’accusa di corruzione e traffico di influenze, perché le notizie di reato si sono rilevate infondate. I fatti risalivano al luglio 2019 quando- da appena un mese rielettodi- veniva raggiunto insieme ad altri da un avviso di garanzia in relazione ad un appalto del servizio di refezione scolastica e ristorazione assistenziale. “Ci sono voluti ben 5 anni - è lo sfogo di- per chiarire che ero assolutamente estraneo ai fatti che mi venivano contestati. Ho ...

