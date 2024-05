Ordini infermieri | Contro povertà connettere servizi e sistemi territorio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (Adnkronos Salute) – “Bisogna lavorare su una sanità di prossimità in maniera sempre più integrata, multidisciplinare e multiprofessionale, fare in modo che ci sia un vero lavoro d’équipe sul, che ci sia un’interconnessione per fare in modo che trae traci si connetta” in un sistema con “sentinelle sociali che possono allertare dei percorsi”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale Federazionee professionistiche (Fnopi), alla presentazione – oggi a Roma – del convegno ‘Lesanitarie in Italia’, previsto a Verona il prossimo 10 maggio. Si tratta del primo di una serie di incontri promossi dalla Commissione episcopale per ilo della carità e la salute e ...