Mari FdI | Ponza - Ventotene e non solo | la Regione stanzia 3 milioni di euro

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – “LaLaziodicome sostegno ai comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di. Gli importi per i vari comuni riguarderanno misure volte a semplificare l’accesso alle spiagge anche per persone disabili, interventi per la pulizia delle spiagge ed altri interventi volti a migliorare la sicurezza e rendere l’ambienteno meno inquinato”. E’ quanto si legge in una nota di Emanuela, consigliera regionale di Fratelli d’Italia. “Al Comune di Civitavecchia sono stati riconosciuti fondi pari ad133.040,50. Con questo finanziamento, grazie alla progettazione del vice sindaco Manuel Magliani, sara’ ...

Mari: Regione Lazio stanzia 3 mln per comuni del litorale ed isolani - Mari: Regione Lazio stanzia 3 mln per comuni del litorale ed isolani - La Regione Lazio stanzia 3 milioni di euro come sostegno ai comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di ponza e Ventotene.

Mari (FdI): “La Regione Lazio stanzia 3 milioni di euro dei comuni del litorale ed isolani” - Mari (FdI): “La Regione Lazio stanzia 3 milioni di euro dei comuni del litorale ed isolani” - NewTuscia – ROMA – La Regione Lazio stanzia 3 milioni di euro come sostegno ai comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di ponza e Ventotene. Gli importi per i vari comuni riguarderanno ...

Pranzo per salutare e ringraziare il comandante Quarta - Pranzo per salutare e ringraziare il comandante Quarta - Non si spegne la fiamma del maresciallo Pio Zenobio Quarta, congedatosi dall’arma dei Carabinieri lo scorso febbraio, nei comuni di Petritoli, ponzano di Fermo, Monte Giberto, Monte Vidon Combatte, da ...