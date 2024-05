Milano - 41 persone intossicate dal cloro in piscina | 11 in ospedale Tra lor - 28 bambini

(Di martedì 7 maggio 2024) Momenti di panico questa mattina, 7 maggio, a. Diverse unità dell’Areu sono dovute intervenire per soccorre 41 avventori delle piscine “Jacaranda”, di via Procaccini. Di questi, undici clienti sono stati ricoverati inper i vapori diesalati dalle vasche. Tra loro cinque, come ventotto dei presenti.Leggi anche: Vicenza, insetti e muffa nei cibi della mensa scolastica. Denunciata una cooperativa Cos’è successo Secondo i vigili del fuoco, a causare l’intossicazione è stata una “fuoriuscita di miscela di”. L’Areu Lombardia, invece, fa sapere che tutte lesoccorse hanno sintomi respiratori, quali tosse e irritazione delle vie aeree. Tutte sono in codice verde, tranne due adulti in codice giallo. Il 118 è intervenuto con un mezzo per le ...

