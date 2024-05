Sicurezza sul lavoro - dopo la nuova strage Calderone promette di accelerare sulla patente a crediti Opposizioni | ‘Meloni venga in Aula’

(Di martedì 7 maggio 2024) Il giornoladi Casteldaccia, che segue quella di aprile nella centrale idroelettrica di Suviana e quella di febbraio nel cantiere Esselunga di Firenze, la ministra delMarina Elviraincontra i sindacati, l’Inps, l’Inail e l’Ispettorato nazionale delper discutere di. È il primo incontrola conversione in legge del decreto Pnrr, che prevede tra l’altro dal primo ottobre l’attuazione dellanei cantieri ma è ancora in attesa del provvedimento attuativo., che nella Giornata dellasulnon aveva detto una parola sul tema, oradi lavorare “in tempi rapidi” al decreto ...

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto a Casteldaccia , vicino Palermo, i 5 operai morti durante le operazioni di manutenzione della rete fognaria si sarebbero calati uno dietro l'altro per soccorrere un collega che non era tornato. Il ...

Neonato morto dopo parto , alla madre è stato concesso il congedo al lavoro : non al padre che è stato addirittura licenziato Una terribile morte quella che ha visto vittima il piccolo Toby, venuto a mancare poco dopo il parto . Un dolore enorme per i ...

Servizi Segreti al lavoro . Gli Stati Uniti, coadiuvati dall'MI6 inglese, stanno intensificato gli sforzi per trovare un'alternativa a Zelenskyj rivelano fonti di intelligence di alto livello. Sono stati stabiliti contatti con Poroshenko e ...

Parenti delle vittime del tragico incidente sul lavoro a Casteldaccia (Palermo) - Ansa - Parenti delle vittime del tragico incidente sul lavoro a Casteldaccia (Palermo) - Ansa - Mancavano i dispositivi e le condizioni di sicurezza. Restano gravissime le condizioni di Domenico Viola, uno dei quattro lavoratori sopravvissuti ...