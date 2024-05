Vince la maratona ma è squalificato a causa di una soffiata | ha violato una regola elementare

(Di martedì 7 maggio 2024) L'episodio è avvenuto durante la OC Marathon in California: il podista 24enne arrivato per primo ha visto sfumare il successo per la delazione di uno dei concorrenti. "Aveva preso una bottiglia d'acqua da un familiare".

Ancora Flavio Cobolli! Dopo aver battuto Nicolas Jarry al primo turno dell’Australian Open, il cileno si arrende anche al secondo turno del Masters 1000 di Miami: finisce 6-3, 3-6, 6-3 in poco più di due ore e un quarto per prendersi il pass per il ...

Non è arrivato il record della corsa, ma Mitku Tafa può essere comunque più che soddisfatto per aver vinto la Maratona di Madrid 2024 . L’atleta etiope ha tagliato il traguardo in solitaria, laureandosi campione della 44esima edizione della celebre ...

Passaro vince il turno decisivo delle qualificazioni: 13 azzurri in main draw agli Internazionali d'Italia - Passaro vince il turno decisivo delle qualificazioni: 13 azzurri in main draw agli Internazionali d'Italia - MASTERS ROMA - Il tennista umbro classe 2001 batte il croato Ajdukovic, con il punteggio di 7-6 6-7 7-6 in 3 ore, vince il turno decisivo delle qualificazioni e ...

Mondo: Jackson, Norman, McLaughlin in pista - Mondo: Jackson, Norman, McLaughlin in pista - La giamaicana apre a Kingston, gran ritorno di Michael Norman, la primatista mondiale dei 400hs alla prima uscita individuale. Tara Davis 7,16 nel lungo. di Marco Buccellato Uno degli esordi più attes ...

Half Marathon, che magia. Oltre 1300 gli atleti in una cornice di sole. Vince Wambua in solitaria - Half Marathon, che magia. Oltre 1300 gli atleti in una cornice di sole. vince Wambua in solitaria - Un fine settimana a tutto sport per Lucca, complice anche il meteo finalmente clemente. Dopo un sabato tutto rosa con la pittoresca “Lucchesina“, la marcia podistica non competitiva che ha richiamato ...