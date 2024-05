Contro il tumore ovarico torna “Follow the Pink” di Fondazione Ieo-Monzino

(Di martedì 7 maggio 2024) In occasione dell’8 maggio, Giornata Mondiale delFollow the Pink, l’iniziativa dellaIEO-dedicata alle donne per diffondere la cultura della prevenzione. E per sostenere la Ricerca dello IEO sui tumori femminili, raddoppia anche quest’anno con la sua “spring edition”, anticipando con nuove proposte il tradizionale appuntamento dell’ottobre rosa.dell’endometrio, un nuovo approccio alla ...

Firenze, 8 aprile 2024 - E' morta per un tumore ovarico Chiara , la giovane infermiera dell'ospedale Cto di Careggi venuta meno nel mese di aprile 2023 dopo un calvario durato sette anni. Dalla morte di Chiara però è nata un'associazione, Kiara for ...

ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla “ Giornata mondiale del tumore ovarico ”, prevista per oggi, martedì 7 maggio. Pertanto, come informa una breve nota, la facciata di Montecitorio viene illumina ta dal colore pantone Tiffany , simbolo ...

Nichelino, il Ranch delle donne per un weekend è diventato il Ranch della salute - Nichelino, il Ranch delle donne per un weekend è diventato il Ranch della salute - A Nichelino c'è un luogo in cui immergersi nella natura, pur restando a pochi passi dalla città: è il Ranch delle Donne, che per questo weekend appena trascorso si è trasformato nel Ranch della salute ...

Contro tumore ovarico torna l'iniziativa 'Follow the pink' - Contro tumore ovarico torna l'iniziativa 'Follow the pink' - Follow the Pink, l'iniziativa della Fondazione Ieo-Monzino interamente dedicata alle donne per diffondere la cultura della prevenzione e sostenere la ricerca dello Ieo sui tumori femminili, raddoppia ...

Tumore ovarico, quali i sintomi e come prevenirlo - tumore ovarico, quali i sintomi e come prevenirlo - Grosseto, 7 maggio 2024 - Il tumore ovarico è ancora uno dei big killers tra le neoplasie ginecologiche ed occupa il decimo posto tra tutti i tumori femminili (3%). Le proiezioni del Data Center WOCD ...