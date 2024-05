Gaza - Hamas accetta l’accordo ma Israele non si fida e attacca Rafah

(Di martedì 7 maggio 2024) Malgrado le voci che continuano a rincorrersi, nella Striscia dinon arriva alcuna tregua della guerra in corso, anzi: al’invasione israeliana è già cominciata. Dopo l’avviso-ordine dialla popolazione dei campi profughi di “spostarsi” dall’area più meridionale della città, le operazioni militari sono ormai avviate. Secondo rapporti palestinesi, ripresi dal giornale israeliano Ynet, “veicoli blindati dell’esercito hanno attraversato la recinzione di confine nell’area di Kerem Shalom. Stanno avanzando nei quartieri a est della periferia di”. Secondo le stesse fonti si odono “spari di carri armati e bombardamenti di artiglieria di tanto in tanto nella zona“. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno inoltre confermato di aver preso il controllo del valico disul lato di ...

La Procura chiede L’archiviazione per il caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice suicida a Lodi Virgilio16:46Lombardia Ambiente e Animali - La Procura chiede L’archiviazione per il caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice suicida a Lodi Virgilio16:46Lombardia Ambiente e Animali - Alluvione in Brasile causa decine di morti e gravi danni: il video del ponte ribaltato dal fiume in piena Virgilio21:42Lombardia Ambiente e Animali Nuovo raid di israele a Rafah: “7 morti, 4 dei quali ...

La brigata israeliana di carri armati si filma sulla strada di Rafah - La brigata israeliana di carri armati si filma sulla strada di Rafah - Una brigata di carri armati israeliani ha preso il controllo del lato della Striscia di gaza al confine di Rafah con l’Egitto portando avanti un’offensiva nella città meridionale anche se i negoziati ...

Israele attacca a Rafah, preso il controllo del valico - israele attacca a Rafah, preso il controllo del valico - L'esercito israeliano ha preso il controllo del valico di Rafah sul lato di gaza, al termine di un'offensiva condotta nella notte che hanno provocato la morte di almeno 15 persone, secondo quanto ...