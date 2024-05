Italia-Libia | al via incontro tra Meloni e presidente Al-Menfi

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - La scelta della premier sulla scheda per le Europee ? “Lei dice sempre di voler esser chiamata ‘il presidente' ”, per questo “mi sarei aspettata che sulla scheda chiedesse di scrivere ‘Giorgia Meloni detta…Giorgio'”. La ...

Tutti assieme appassionatamente per sostenere Giorgia Meloni che annuncia la sua candidatura come capolista alle elezioni europee, anche se non siederà mai nel Parlamento di Strasburgo. Sul palco di Pescara, il ministro della Difesa e compagni di ...