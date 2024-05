L’Unicef ammonisce Israele | A Rafah ci sono bambini orfani - disabili e malati L’evacuazione è impossibile

(Di martedì 7 maggio 2024) Pubblicato il Maggio 7, 2024 La situazione nella Striscia di Gaza è incandescente ed è stata ulteriormente infiammata dalle dichiarazioni di, che ha annunciato un attacco ormai imminente a, una città che si è trasformata in una vera e propria bolgia dell’inferno. Il grido d’allarme del: “Una catastrofe di dimensioni epocali” Andrea Iacomini, portavoce Unicef in Italia, in un’intervista a Fanpage ha espresso tutta la sua preoccupazione nel caso in cui le forze israeliane dovessero davvero attaccare. Iacomini ha detto che acicirca 600.000 minori feriti,, malnutriti e traumatizzati, spesso costretti a vagare da soli perché i loro genitorimorti. “Una catastrofe di dimensioni epocali” – così il ...

Israele è ancora in tempo per rinunciare al l’offensiva su Rafah e tornare al tavolo dei negoziati. Ed è ciò che dovrebbe fare. È questa la linea del governo italiano in queste ore convulse e drammatiche per il Medio Oriente. Lo ha detto il ...

Malgrado le voci che continuano a rincorrersi, nella Striscia di Gaza non arriva alcuna tregua della guerra in corso, anzi: a Rafah l’invasione israeliana è già cominciata. Dopo l’avviso-ordine di Israele alla popolazione dei campi profughi di ...

Le forze di difesa israeliane hanno chiuso e preso il controllo del lato palestinese del valico di Rafah con l'Egitto in quanto secondo informazioni di intelligence veniva usato per scopi terroristici. Nell'operazione sono stati uccisi 20 ...

