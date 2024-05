Castelvenere, presenti centinaia di ragazzi alla festa diocesana - castelvenere, presenti centinaia di ragazzi alla festa diocesana - Comunicato Stampa È stato il vice sindaco Raffaele Simone a dare il benvenuto, a nome dell’amministrazione comunale di castelvenere retta dal sindaco Alessandro Di Santo, alle centinaia di ragazzi che ...

Molinara, ok il bilancio consuntivo 2023. Alternativa civica: ‘A noi non tornano i numeri’ - Molinara, ok il bilancio consuntivo 2023. Alternativa civica: ‘A noi non tornano i numeri’ - Il Consiglio comunale di Molinara ha approvato il bilancio consuntivo 2023 con il voto contrario della minoranza. “A noi non tornano i numeri – dichiara Rocco Cirocco, capogruppo di Alternativa civica ...