Nuovi test di Medicina - Bassetti | Stiamo dicendo a chi vuole fare il medico che è come andare da Gerry Scotti

I nuovi limiti di emissione elettromagnetica per le reti di telefonia cellulare, in Italia, sono entrati in vigore. Non è una novità. Se ne sta parlando da tempo e i lavori legislativi sono stati formalizzati lo scorso gennaio con il decreto legge ...

Ci dovremo abituare? Probabilmente, quanto accaduto per un ventennio con i “mostri” Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer ci ha dato una percezione alterata delle difficoltà del tennis . Una pratica complicata per le mille variabili in gioco e ...

WCR 2024. Test ufficiali del mondiale femminile a Cremona - WCR 2024. test ufficiali del mondiale femminile a Cremona - Saranno le pilote del WCR che il 16 e 17 maggio testeranno per prime la rinnovata pista lombarda. Un’interessante anteprima del round di Misano, dove debutterà il primo mondiale femminile su pista.

Battaglia delle benzine in F1 Come i nuovi carburanti potrebbero stravolgere i valori in pista - Battaglia delle benzine in F1 Come i nuovi carburanti potrebbero stravolgere i valori in pista - Dal 2026 cambierà il regolamento in Formula 1, e a fare la differenza potranno essere i nuovi carburanti, con le compagnie petrolifere che non saranno ...

Aton lancia la bottega digitale per assumere assistenti IT multilingua, al via .atonAcademy - Aton lancia la bottega digitale per assumere assistenti IT multilingua, al via .atonAcademy - A distanza di quattro mesi dalla conclusione della prima .atonAcademy che ha visto l’assunzione di 3 nuovi collaboratori, Aton SpA Società Benefit, azienda B-Corp nel settore digitale-informatico con ...