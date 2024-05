La Rai celebra Marconi con una serie tv sul genio che ha connesso il mondo | avrà il volto di Stefano Accorsi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 7 maggio 2024) Dopo la mostra arriva laTv. Per il 150° anniversario dalla nascita di Guglielmola Rai fa le cose in grande. Fino a febbraio sarà visitabile la mostra allestita in via Asiago e lunedì 20 e martedì 21 maggio in prima serata su Rai1 andrà in onda lacon protagonistanei panni del grande inventore. “Non è un santino. Si tratta di unacon lati di fiction. È la storia sì di un grande personaggio ma c’è qualcosa di più oltre la ricostruzione, c’è una spy story”, ha detto Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. “Ritengo chevada raccontato e per arrivare ai ragazzi diventa fondamentale l’audiovisivo” ha sottolineato la sottosegretaria al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni che ha spiegato come ...