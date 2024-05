LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Girmay si ritir - O’Connor e Caruso attardati per una caduta In due in avanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 7 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE 15.52 Il gruppo è difatti frazionato in più tronconi. Pogacar e Daniel Martinez sono nel primo troncone. 15.50 Intanto Ben(Decathlon-Ag2R La Mondiale) è ancora in ritardo con un piccolo gruppetto, con lui ci sono dei compagni di squadra e anche Damiano(Bahrain-Victorious). 15.48 Arriva intanto ilo di Biniam(Intermarché-Wanty). Un peccato per lui, che era apparso in una buonissima forma in questi primi giorni di. 15.46 Anche il gruppo sul traguardo volante di Savona, Cian Uijtdebroeks transita per terzo e guadagna un secondo di abbuono. 15.44 Il gruppo intanto ha ripreso Lilian Calmejane (Intermarché-Wanty). 15.43 Traguardo volante di Savona, De Bod il primo a ...