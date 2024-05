Simone D’Alessandro general manager del Rome Marriott Grand Hotel Flora

(Di martedì 7 maggio 2024) Ilannuncia una significativa novità al suo vertice con l’ingresso di, 41 anni, nel ruolo di nuovo. Questo storicosituato in via Vittorio Veneto si prepara così ad affrontare una nuova fase sotto la guida di. Con una solida formazione e un background professionale di rilievo,ha accumulato esperienze die valore, principalmente nella capitale ma non solo. Dopo aver intrapreso la sua carriera nel mondo dell’hôtellerie a soli 28 anni provenendo dall’ambito del food & beverage, ha ottenuto una laurea in economia e gestione di aziende turistiche presso ...

Simone S.p.A. approva il bilancio: valore della produzione in crescita del 14,7% - simone S.p.A. approva il bilancio: valore della produzione in crescita del 14,7% - Il Consiglio di Amministrazione di simone S.p.a. (“simone” o la “Società”), società attiva nel campo dell’editoria quotata su Euronext Growth ...

Nuovo gm per il Rome Marriott Grand Hotel Flora - Nuovo gm per il Rome Marriott Grand hotel Flora - simone D’Alessandro, abruzzese, quarantuno anni, è il nuovo general manager del Rome Marriott Grand hotel Flora di Salvatore Naldi, lo storico hotel di via Vittorio Veneto n° 191 che entra ora in una ...

“Best of Trademark Collection” 2024: il miglior hotel in Italia è a Milano| I dettagli - “Best of Trademark Collection” 2024: il miglior hotel in Italia è a Milano| I dettagli - Oggi, il Amedia hotel Trademark Collection by Wyndham di Milano ha annunciato di aver ricevuto il premio annuale BEST TRADEMARK COLLECTION che riconosce l’eccellenza dei migliori hotel del marchio Wyn ...