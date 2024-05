Atalanta - è tutto nelle tue mani | a Salerno esame superato con testa e nervi sald - ora il trittico da urlo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 7 maggio 2024) Missione compiuta. Sì. con qualche patema di troppo, ma pur sempre missione compiuta. L’torna dacon tre punti in valigia e con il miglior scenario possibile configuratosi dopo l’ultimo turno di campionato. La vittoria dell’Arechi ha permesso alla Dea di rosicchiare punti a tutte le dirette concorrenti per l’Europa più prestigiosa ma, soprat, ha proiettato la squadra di Gian Piero Gasperini al quinto posto in classifica. I nerazzurri, infatti, hanno toccato quota 60 punti, agganciando la Roma a sei giorni dallo scontro diretto e con ancora l’ormai famosa partita con la Fiorentina da recuperare. In altre parole, un sostanzioso investimento nella corsa che conduce al tabellone principale della prossima Champions League con format rivisitato a 36 squadre. Come detto, aè stato ...