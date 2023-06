La teoria antiscientifica della Spike dei vaccini anti Covid che «sostituisce lo sperma»

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 giugno 2023) Circolano nuovamente diverse condivisioni Facebook di una vecchia conferenza del patologo in pensione Arne Burkhardt, il quale è noto per aver diffuso tesi pseudoscientifiche sullaindotta daicontro la-19. Vediamo (di nuovo) perché le sue tesi No vax sono infondate. Per chi ha fretta: Il filmato in oggetto è tratto dalla conferenza del patologo in pensione Arne Burkhart, noto per le sue tesi pseudoscientifiche sui. Non esistono prove scientifiche credibili che supportino l’affermazione secondo cui lesostituisca lo. Gli studi più autorevoli mostrano che inon sono associati a problemi di infertilità. Analisi La clip viene diffusa con la seguente didascalia ...