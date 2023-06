L'ha fatto con iPhone, l'ha fatto con Apple Watch, per la transizione ai chipprima e poi ... Tutte le novitàda Apple alla conferenza WWDC 2023 sono riassunte in questa pagina del ...Una delle novitàdurante la WWDC 2023 che ha fatto sicuramente scalpore riguarda la possibilità di ''... quindi oltre che su Mac (tranne quelli con processore) anche su Airpods, iPad, ...Una delle novitàalla WWWDC non la vedremo (per ora) in Italia. Si tratta della funzione grazie alla quale ... non potremo farlo se abbiamo un Mac con. Solo chi ha un computer con ...

Intel: presentate le nuove GPU Arc Pro A60 e Pro A60M tuttoteK

Intel presenta le GPU Arc Pro A60 e Pro A60M. Si aggiungono alla lineup di prodotto due nuove schede grafiche Intel Arc Pro ...L’Erazer Major X10 si presenta come un classico portatile da gaming che ... appartenente alla linea Alder Lake di Intel. Questa CPU di ultima generazione è basata su una tecnologia a 10 nanometri. Il ...