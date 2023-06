Francesca Neri sulla fine del matrimonio con Claudio Amendola | «Sto vivendo nella verità e nella libertà»

(Di venerdì 9 giugno 2023) L'attrice, per la prima volta, fa riferimento al divorzio dal collega, a cui è stata legata per 25 anni: «Il clamore mi ha stupito, siamo abituati al fatto che ci siano persone che amano vivere e condividere la loro vita privata sui giornali o sui social. Non giudico, ognuno deve riflettere il proprio modo di essere»

